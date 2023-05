Costco Wholesale: Potenzial für Kursanstieg um 13,05% – Kursziel bei 508,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Am gestrigen Tag gab es eine negative Entwicklung am Finanzmarkt für die Aktie von Costco Wholesale mit einem Kursverlust von -1,42%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein Gesamtverlust von -2,05% ergeben. Derzeit scheint der Markt pessimistisch zu sein.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie aktuell nicht ausreichend bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 508,83 EUR und würde eine Steigerung um +13,05% bedeuten.

Die Bewertungen durch Bankanalysten zeigen jedoch unterschiedliche Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung. Während sich 19 Analysten positiv positionieren und die Aktie als starken Kauf empfehlen sehen sieben Analysten einen optimistischen Kauf. Zehn Experten vergeben hingegen die Bewertung “halten”.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil auf dem Wert...