Costco Wholesale: Mittelfristiges Kurspotenzial von +5,33%

Gestern hat die Aktie von Costco Wholesale an der Börse ein Minus von 0,02% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Gesamtminus von 1,44%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist relativ pessimistisch.

Die Bankanalysten sehen das anders und haben für die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 501,31 EUR festgelegt. Das entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +5,33%. Allerdings sind nicht alle Analysten einer Meinung und nach der jüngsten schwachen Entwicklung halten einige ihre Bedenken aufrecht.

Von insgesamt 37 Analysten empfehlen jedoch immerhin noch 26 (70,27%) den Kauf der Aktie. Sechs weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Zehn Experten positionieren sich mit “halten” weitgehend neutral zur Aktie und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating ist nun bei 4,22 angelangt – unverändert...