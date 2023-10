Costco Wholesale: Kursziel von 515,16 EUR in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -0,70% verzeichnet. Am gestrigen Tag konnte jedoch ein Anstieg um +0,61% verbucht werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 515,16 EUR und könnte somit Investoren ein Risiko von -3,21% eröffnen. Von insgesamt 37 Analysten bewerten aktuell 26 die Aktie mit “Kauf” oder “Starker Kauf”. Neutral positionieren sich zehn Experten mit einer Bewertung von “Halten”, während lediglich einer der Meinung ist, dass es Zeit sei zu verkaufen.

Zusätzlich lässt sich das positive Gesamtbild durch das Guru-Rating bestätigen, welches nun bei 4,22 liegt und somit stabil geblieben ist.

