Costco Wholesale: Kursziel erreicht fast 501,16 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Der gestrige Tag brachte für die Aktien von Costco Wholesale eine negative Kursentwicklung von -1,05%. Betrachtet man jedoch die vergangenen fünf Handelstage als Ganzes, so ergibt sich ein leicht positives Ergebnis von +0,51%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Doch wie sehen eigentlich die Analysten das Potenzial der Aktie? Im Schnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf beinahe 501,16 EUR – eine Steigerung um +4,67% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und teilen somit nicht den gleichen neutralen Trend.

Von insgesamt 36 Analysten empfehlen 19 einen starken Kauf der Aktie und weitere sieben sprechen sich zumindest für den Kauf aus. Zehn Experten positionieren sich eher neutral mit einer “Halten”-Bewertung. Insgesamt ist also ein Großteil der Analytiker...