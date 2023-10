Costco Wholesale: Kursziel errechnet sich auf 517,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale hat am Vortag eine Entwicklung von -1,10% hingelegt und damit die vergangenen fünf Handelstage mit einem neutralen Trend abgeschlossen. Nichtsdestotrotz ist das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten bei 517,89 EUR anzusetzen. Sollten sie mit ihrer Prognose recht behalten, bietet sich Anlegern ein Potential in Höhe von -3,13%. Unter den insgesamt 37 Analysten sind derzeit 20 davon überzeugt, dass es sich um einen starken Kauf handelt sowie weitere sechs Experten halten die Aktie für kaufenswert. Die Bewertung “halten” wurde hingegen von zehn Analysten vergeben; nur einer empfiehlt einen Verkauf. Infolgedessen liegt der Anteil an optimistischen Analysenaussagen bei +70,27%. Das Guru-Rating befindet sich nach wie vor konstant bei 4,22 Punkten.

Zusammengefasst:

– Kursziel von Costco Wholesale:...