Costco Wholesale: Kursziel bei 521,51 EUR - Potenzial von fast 4%

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale hat nach Ansicht der Analysten noch viel Potenzial. Derzeit wird sie unterbewertet gehandelt und könnte um fast 4% zulegen.

• Am 5. Oktober 2023 verzeichnete die Aktie eine Veränderung von -0,40%

• Das Kursziel beträgt laut Durchschnittsberechnungen der Bankanalysten

aktuell 521,51 EUR

• Das Guru-Rating für Costco Wholesale liegt nun bei soliden 4,22

Gestern verlor die Aktie von Costco Wholesale an Wert (-0,40%), doch in den letzten fünf Handelstagen konnte ein kleines Plus (+0,81%) erzielt werden. Die Marktsituation erscheint daher momentan relativ neutral.

Dennoch sind sich die Analysten darin einig: das wahre Potenzial der Aktie ist noch lange nicht ausgeschöpft. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei attraktiven 521,51 EUR – was einem potentiellen Anstieg um knapp vier...