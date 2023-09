Costco Wholesale: Kursziel bei 507,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 507,44 EUR, was einem Potenzial von +0,57% entspricht.

• Costco Wholesale: gestern -0.92%

• Mittelfristiges Kursziel bei 507,44 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,22

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung von -0,92%. Über die vergangene Woche hinweg legte sie jedoch um insgesamt +1.50% zu und signalisiert so einen positiven Trend am Markt.

Von den Bankanalysten wird das Unternehmen durchschnittlich mit einem starken Kauf-Rating bewertet. Konkret halten derzeit 20 Analysten die Aktie für sehr kaufenswert und weitere 6 empfehlen immerhin noch einen Kauf.

Lediglich ein einziger Experte rät zum Verkauf der Anteile an dem Einzelhändler-Giganten. Insgesamt...