Costco Wholesale: Experten sehen das wahre Kursziel bei 496,27 EUR

Die Aktie von Costco Wholesale hat am gestrigen Handelstag um +0,32% zugelegt und verzeichnet damit eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen. Die Bankanalysten sind davon überzeugt, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 496,27 EUR aufweist – was einem Potenzial von -2,52% entspricht.

• Am 10.08.2023 stieg der Kurs der Aktie um +0,32%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 496,27 EUR

• Das Guru-Rating beträgt nun 4,22 nach zuvor ebenfalls 4,22

Aktuell sind insgesamt 37 Analysteneinschätzungen verfügbar: Davon empfehlen derzeit 20 Analysten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere Analysten setzen auf „Kauf“. Weiterhin halten finden sich zehn neutrale Bewertungen sowie eine Empfehlung zum Verkauf.

