Costco Wholesale-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Costco Wholesale-Aktie wurde von insgesamt 10 Analysten bewertet, wobei 7 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 570,43 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um etwa -17,01 Prozent vom letzten Schlusskurs (687,31 USD) fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Costco Wholesale also von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Costco Wholesale derzeit bei 557,48 USD, während der aktuelle Aktienkurs 687,31 USD beträgt. Dies ergibt eine positive Differenz von +23,29 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 626,65 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +9,68 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Costco Wholesale zeigt einen Wert von 6,01, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 33,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") verzeichnet Costco Wholesale eine Rendite von 45,06 Prozent, was jedoch 123 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten bei 49,16 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -4,1 Prozent liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.