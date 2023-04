Costco Wholesale: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 496,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale wird nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 496,62 EUR mit einem potentiellen Anstieg von +8,08%.

• Am 28.04.2023 stieg die Aktie um +0,46%

• Guru-Rating bei Costco Wholesale jetzt auf 4,22 (vorher: 4,16)

Gestern konnte die Aktie von Costco Wholesale am Finanzmarkt ein Plus von +0,46% erzielen.

Insgesamt verzeichnete sie jedoch in den letzten fünf Handelstagen einen Abwärtstrend und sank um -1,42%.

Dies deutet darauf hin dass der Markt momentan eher pessimistisch eingestellt ist.

Obwohl nicht alle Analysten diese Entwicklung vorhergesehen haben mögen bleibt ihre Einschätzung insgesamt positiv gestimmt.

Derzeit beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktie 496,62 EUR.

19 der befragten Experten halten die Aktie für stark kaufenswert während...