Costco Wholesale: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,06%

Die Aktie des US-amerikanischen Einzelhändlers Costco Wholesale ist laut Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 511,35 EUR und damit um +8,06% höher als der aktuelle Kurs. Gestern legte die Aktie an der Börse um +4,26% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend von insgesamt +3,13%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

• Am 26.05.2023 stieg die Aktie um weitere +4,26%

• 19 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,25

Zwar teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Anstieg der Kurse; dennoch empfehlen 19 von insgesamt 26 befragten Analysten (72%) die Aktie als starken Kauf oder zumindest mit “Kauf”-Rating. Sieben Experten bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch...