Costco Wholesale: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,15%

Die Aktie von Costco Wholesale hat in den letzten fünf Handelstagen +5,97% zugelegt und auch gestern ein Plus von +0,69% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist also aktuell relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 510,64 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie noch ein Kurspotenzial von +7,15%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 36 Analysten empfehlen 19 die Aktie als starken Kauf und weitere 7 als Kauf. Weitere 10 Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,25. Insgesamt sind also rund drei Viertel der befragten Analysten optimistisch gestimmt bezüglich der weiteren Entwicklung von Costco Wholesale.