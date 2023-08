Costco Wholesale: Analysten sehen Kurspotenzial von 2,50% - Aktuell bei 507,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie des US-amerikanischen Einzelhändlers Costco Wholesale konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,43% verbuchen. Trotzdem beträgt das Minus der vergangenen fünf Handelstage insgesamt -1,51%, was laut Marktbeobachtern auf eine aktuelle Pessimismusstimmung im Markt hindeutet.

Analysten sind allerdings optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 507,44 EUR für die Costco-Aktie. Das entspricht einem Potenzial von +2,50%. Von den insgesamt 37 untersuchten Analysten bewerten 26 die Aktie als “Kauf” oder “starker Kauf”. Weitere zehn Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt mit einem Wert von 4,22 unverändert im positiven Bereich.