Costco Wholesale: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,54% - Kursziel bei 508,83 EUR

Die Aktie von Costco Wholesale hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und notierte gestern bei einem Minus von 0,44%. Insgesamt summiert sich der Verlust auf einen Rückgang um 3,08%, was ein eher pessimistisches Bild zeichnet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt jedoch laut Bankanalysten bei 508,83 EUR. Sollten diese Experten Recht behalten, würde das ein Potenzial für Investoren von +13,54% bedeuten. Derzeit empfehlen insgesamt 26 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,25 stabil. Von insgesamt 26 Analysen sind dabei weiterhin satte +72.22 % positiv eingestellt und bewerten das Papier als kaufenswert (19x) oder zumindest haltenswert (7x), während nur wenige Experten eine neutrale Haltung einnehmen (10x).