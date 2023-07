Costco Wholesale: Analysten sehen Kurspotenzial von +0,12% - Kursziel bei 487,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale hat gestern einen Kurssprung von +1,53% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,74% aufgebaut. Die Stimmung am Markt ist momentan positiv.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 487,35 EUR. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von+0,12%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese optimistische Prognose nach der jüngsten Entwicklung. So empfehlen derzeit 20 Analysten den Kauf der Aktien und 6 weitere bewerten sie als “Kauf”. Weitere 10 Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei4,22 Punkten. Insgesamt zeigen sich somit rund70%das Analystenteams optimistisch für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.