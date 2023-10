Costco Wholesale: Analysten erwarten ein mögliches Kursziel von 517,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Am 29. September dieses Jahres verzeichnete die Aktie von Costco Wholesale eine negative Entwicklung um -0,65%. In der vergangenen Woche konnte jedoch ein positives Ergebnis in Höhe von +1,13% erzielt werden. Darüber hinaus sind sich Bankanalysten im Durchschnitt einig darüber, dass das mittelfristige Kursziel bei 517,62 EUR liegt.

• Die Aktie hat nach Meinung von Experten ein mögliches Kursziel bei 517,62 EUR

• Zudem beträgt das Guru-Rating nun 4.22 (vorheriges Rating war ebenfalls 4.22)

• Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf +70,27%

Einige Experten haben dennoch unterschiedliche Ansichten über die weitere Entwicklung des Unternehmens und seiner Aktienkurse. So beurteilen aktuell lediglich sechs Analysten die Lage als “Kauf”, während zehn weitere ihr Urteil mit “halten” beschreiben. Einer ist der Auffassung...