Costco Wholesale: Analysten bewerten Aktie als unterbewertet – Kursziel von 516,91 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Costco Wholesale eine negative Kursentwicklung um -2,11%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert sogar um -2,41%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch Bankanalysten sind optimistischer gestimmt und betrachten die aktuelle Bewertung der Aktie als nicht richtig eingeschätzt.

Das mittelfristige Kursziel der Costco Wholesale-Aktie liegt bei 516,91 EUR. Sollte das Kursziel erreicht werden, würde dies ein Anstieg um +1,83% bedeuten. Das Rating “Kauf” wird von insgesamt 26 Analysten vergeben (20 stark kaufen und 6 kaufen). Weitere 10 Experten schätzen die Lage neutral ein und raten zum Halten. Lediglich ein Analyst spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating wurde nunmehr auf 4,22 angehoben nach zuvor gleichbleibender...