Costco Wholesale Aktie: Das wird teuer!

Derzeit scheint die Aktie von Costco Wholesale überbewertet zu sein, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34, was bedeutet, dass die Börse 34,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Costco Wholesale zahlt. Dieser Wert liegt 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der derzeit bei 33 liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Costco Wholesale derzeit eine Rendite von 0,71 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Obwohl es sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale gibt, ergibt die Gesamtmessung der Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzung zeigt jedoch ein anderes Bild, da die Aktie von Costco Wholesale derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -10,47 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Costco Wholesale daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.