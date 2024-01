Costco Wholesale Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Costco Wholesale-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 69,99, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 28, was als Signal für eine überverkaufte Situation gilt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Costco Wholesale in den letzten Tagen, mit drei positiven und 11 negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen deuten größtenteils auf Negativität hin. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Costco Wholesale daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Bewertung der Analysten für die Costco Wholesale-Aktie ist derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf 8 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -13,42 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Costco Wholesale daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Costco Wholesale-Aktie aktuell bei 545,97 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 663,1 USD, was einem Abstand von +21,45 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, mit einer aktuellen Differenz von +10,96 Prozent. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.