Costco Wholesale Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Costco Wholesale-Aktie wurde von insgesamt 13 Analysten bewertet. Davon haben 9 Analysten die Aktie als "Gut" eingestuft, 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut". Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Costco Wholesale im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 574,8 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -15,19 Prozent vom letzten Schlusskurs von 677,74 USD fallen könnte. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Costco Wholesale in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Costco Wholesale-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 bestätigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Costco Wholesale in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +40,98 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche erzielt. Im Sektorvergleich hat die Aktie jedoch eine Unterperformance von 123,22 Prozent im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.