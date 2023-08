Costco Wholesale: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 496,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale wird laut Bankanalysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 496,66 EUR, was einem Potenzial von -1,58% entspricht.

• Am 08.08.2023 legte die Aktie um -0,41% zu

• Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage betragen +0,68%

• Optimistisch sind 76% der Analysten

Trotz einer neutralen Trendentwicklung in den letzten Tagen halten die meisten Experten an ihrer positiven Einschätzung fest: So sehen aktuell 20 Analysten die Aktie als “starken Kauf” und weitere sechs als “Kauf”. Eine neutrale Haltung vertritt ein Drittel (10) der befragten Expertinnen und Experten; nur ein einziger empfiehlt einen Verkauf. Insgesamt ergibt sich daraus eine optimistische Einschätzung mit einem Guru-Rating von nunmehr 4,22 nach zuvor ebenfalls bereits guten Bewertungen.

Das wahre Kursziel...