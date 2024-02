Costco Wholesale Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Analysten schätzen die Aktie der Costco Wholesale auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 positiv, 3 neutral und keine negativ. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 565 USD, was einer Erwartung von -20,36 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 709,48 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher eine neutrale Bewertung vergeben.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche verzeichnete Costco Wholesale in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,06 Prozent, während der Branchendurchschnitt um -5,52 Prozent fiel. Dies bedeutet eine Outperformance von +50,58 Prozent für Costco Wholesale. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Costco Wholesale um 122,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie von Costco Wholesale in Bezug auf Sentiment und Buzz neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Costco Wholesale zeigt eine Ausprägung von 26,03, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,87, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Costco Wholesale.