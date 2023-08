Costco Wholesale: Aktie mittelfristig unterbewertet - Kursziel bei 496,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Costco-Wholesale-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet und wird mittelfristig voraussichtlich ansteigen. Das aktuelle Kursziel liegt bei 496,66 EUR.

• Am 04.08.2023 verlor die Costco-Wholesale-Aktie um -1,01%.

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 496,66 EUR mit einem Risiko von -0,85%.

• Von den insgesamt 37 Analysten empfehlen über +70% das Unternehmen als starken Kauf.

Trotz des schwachen Trends in den vergangenen fünf Handelstagen halten Analysten am positiven Ausblick fest. Gestern sank der Wert um weitere -1,01%, doch Experten betonen weiterhin das Potenzial für Investoren. Insgesamt sehen 26 Analysten die Aktie als Kaufempfehlung oder sogar als starkes Kaufsignal an.

15 weitere Experten sind neutral gegenüber dem Unternehmen eingestellt und raten dazu zu halten. Nur ein einziger bietet eine...