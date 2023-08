Costco Wholesale: Aktie hat ein Kursziel von 496,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Der gestrige Handelstag brachte für Costco Wholesale eine Veränderung des Aktienkurses um -0,47%. Die letzten fünf Handelstage zeigten in Summe eine negative Entwicklung von -0,80%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Während die Analysten das möglicherweise erwartet haben, sind sie sich jedoch einig darüber, dass der wahre Wert der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 496,66 EUR liegt.

• Am 31.07.2023 verzeichnete die Aktie von Costco Wholesale einen Rückgang um -0,47%

• Das aktuelle Kursrisiko beträgt -2,38%

• Der Guru-Rating-Wert ist nun bei 4,22 nach zuvor ebenfalls 4,22

Einige Bankanalysten beurteilen den Kauf der Aktie als attraktiv; so sehen insgesamt 26 Experten dies genauso oder geben zumindest das Rating “halten”. Nur einer ist davon überzeugt zu verkaufen. Der Anteil an optimistischen...