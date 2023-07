Costco Wholesale: Aktie hat Kurspotenzial von +3,86%

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Der gestrige Handelstag brachte für die Aktie von Costco Wholesale ein Plus von +0,37%. In den vergangenen fünf Handelstagen musste das Unternehmen jedoch eine negative Kursentwicklung von -2,59% erfahren. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Die Bankanalysten sehen dies anders und sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 499,28 EUR liegt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde dies für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +3,86% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Prognose nach dem schwachen Trend in den letzten Tagen.

Insgesamt empfehlen 70,27% der Analysten die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Nur ein geringer Teil (4%) sieht sie als Verkauf an. Das Guru-Rating bleibt mit 4,22 unverändert positiv.