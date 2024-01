Costco Wholesale Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Der Einzelhändler Costco Wholesale schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Die Differenz beträgt 2,07 Prozentpunkte (0,71 % gegenüber 2,78 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen lassen. Die Stimmung für Costco Wholesale hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke der Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bereich Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln ist Costco Wholesale aus fundamentaler Sicht überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,62 weicht die Aktie um 4 Prozent vom Branchen-KGV von 33,33 ab. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 8 Kaufempfehlungen, 3 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Costco Wholesale vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Costco Wholesale liegt bei 574,13 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -11,45 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Neutral".