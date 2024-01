Costco Wholesale Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Costco Wholesale eine schwache Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Costco Wholesale um 122 Prozent höher. Auch die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite, die um 51,18 Prozent niedriger ist als die von Costco Wholesale. Diese positive Entwicklung führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Costco Wholesale von Analysten positiv eingeschätzt, mit 6 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird das Kursziel der Aktie auf 565,5 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -17,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamtbewertung der Analysten als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costco Wholesale mit 34,62 über dem Branchendurchschnitt von 33,31, was zu einer Überbewertung der Aktie führt und sie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.