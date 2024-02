Costco Wholesale Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse der Costco Wholesale ergibt ein "Gut"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 liegt bei 580,55 USD, was einem Kurs von 725,69 USD entspricht, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 679,87 USD zeigt eine Abweichung von +6,74 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividende von Costco Wholesale beträgt 0,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,79 %) als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 2,19 Prozentpunkten führt zur aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (30,6) ergänzt die Analyse und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für Costco Wholesale.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Costco Wholesale-Aktie mit 48,42 Prozent mehr als 30 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter"). Die Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 104,63 Prozent, wobei Costco Wholesale mit 56,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.