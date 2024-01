Costco Wholesale Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Aktie von Costco Wholesale weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,71 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,05 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 34, was bedeutet, dass die Börse 34,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Costco Wholesale zahlt. Dieser Wert liegt 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 33 und führt zu einer Überbewertung des Titels, wodurch dieser auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen für die Costco Wholesale-Aktie abgegeben, wovon 7 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das ergibt zusammengefasst ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 570,43 USD, was ein Abwärtspotenzial von -15,21 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 672,76 USD bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung bezüglich der Aktie von Costco Wholesale ist größtenteils negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in Handelssignalen. Dies führt zu einer einheitlichen "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung und somit insgesamt für die Aktie.