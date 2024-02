Costco Wholesale Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander in Beziehung setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Costco Wholesale liegt bei 41,97 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 36,22 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Costco Wholesale eingestellt waren. Es gab sechs positive und drei negative Tage, wobei an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Costco Wholesale daher eine "gut"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "schlecht" Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zu Costco Wholesale wurde langfristig als mittel eingestuft, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Costco Wholesale in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,06 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -6,37 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,43 Prozent im Branchenvergleich für Costco Wholesale. Im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite von Costco Wholesale um 121,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "neutralen" Bewertung in dieser Kategorie.