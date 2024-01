Costco Wholesale Aktie: Was ist das für eine Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird um -9,82% unter dem derzeitigen Kursniveau vermutet.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete die Aktie von Costco Wholesale eine Kursentwicklung von -0,46%. Insgesamt summierten sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf +0,52%, was auf eine derzeit relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Kursziel und Guru-Rating

Das aktuelle [...] Hier weiterlesen