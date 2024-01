Costco Wholesale Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Anleger von Costco Wholesale wurden in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion anhand der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 7 klar negative Signale identifiziert, weshalb die Redaktion zu einer negativen Empfehlung neigt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Costco Wholesale vergeben, was langfristig zu einer positiven Einschätzung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 686,88 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -17,67 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Costco Wholesale liegt bei 45,9 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 46,64 für 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die technische Analyse zeigt eine insgesamt positive Einschätzung, da der Kurs von 686,88 USD sowohl +7,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch +21,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Unternehmens basierend auf der Anleger-Stimmung, den Analysteneinschätzungen, dem RSI und der technischen Analyse.