Costco Wholesale Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den letzten vier Wochen konnte bei Costco Wholesale eine Verbesserung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was auf eine positive Entwicklung in den sozialen Medien hindeutet. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In puncto Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costco Wholesale bei 34,62, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Costco Wholesale-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 69,99 als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Gut".

Die Dividendenrendite von Costco Wholesale beträgt 0,71 Prozent, was 2,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.