Costco Wholesale Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien geben wichtige Einblicke in die Entwicklung von Aktien. In Bezug auf Costco Wholesale hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Costco Wholesale um 123 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,08 Prozent, während Costco Wholesale mit 49,14 Prozent deutlich darüber liegt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Costco Wholesale ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf als der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Mit einem Wert von 34,62 liegt das KGV 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen der Analysten für Costco Wholesale sind größtenteils positiv, mit 7 "Gut"-Bewertungen und 3 "Neutral"-Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Langfristig erhält das Unternehmen daher das Rating "Gut". Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates, und das mittlere Kursziel liegt bei 570,43 USD, was auf eine negative Entwicklung der Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.