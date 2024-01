Costco Wholesale Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costco Wholesale beträgt derzeit 34, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,92 im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um etwa 2 Prozent überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus fundamentaler Sicht erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Costco Wholesale. Es gab 13 negative und nur einen positiven Tag. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Mehrheit der Handelssignale zeigt eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Costco Wholesale liegt bei 69, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 29,99, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 574,13 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 660,08 USD einem potentiellen Rückgang von 13,02 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.