Costco Wholesale Aktie: Quo vadis?

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge mittels einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Costco Wholesale hat sich jedoch in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Costco Wholesale in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 81,75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 35,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt zu einem Gesamt-Rating von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Costco Wholesale verläuft aktuell bei 549,25 USD, was eine Einstufung als "Gut" ergibt, da der Aktienkurs bei 648,35 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,04 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, GD50, beträgt derzeit +7,21 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Costco Wholesale derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".