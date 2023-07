Costco Wholesale: Aktie nach Meinung von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 503,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die Aktie von Costco Wholesale hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,02% verzeichnet. Gestern legte sie um +0,49% zu und wird derzeit am Markt relativ optimistisch betrachtet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 503,17 EUR. Dadurch ergibt sich ein mögliches Kurspotenzial von rund +1,16%. Von insgesamt 20 Analysten empfehlen 70,27% die Aktie derzeit zum Kauf oder sehen sie als starken Kauf an. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,22 stabil.

Die Bewertungen reichen jedoch auch bis hin zu “Verkauf” (1 Analyst), während andere Experten eine neutrale Haltung (“halten”, 10 Analysten) oder einen positiven Ausblick (“Kauf”, 6 Analysten) aufweisen.