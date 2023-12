Costco Wholesale Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Simon Property":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costco Wholesale liegt bei einem Wert von 34, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 33,8) etwas höher ist. Dies bedeutet eine leichte Überbewertung von etwa 2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, wodurch wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zuweisen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einem insgesamt "Neutralen" Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 630,78 USD lag, was einem positiven Unterschied von 17,36 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (537,47 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zu den Schlusskursen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Costco Wholesale-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Costco Wholesale in Bezug auf fundamentale Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung, während das Sentiment und die technische Analyse zu positiveren Ergebnissen führen. Die Aktie zeigt in der langfristigen Stimmung und in der Charttechnik neutral bis positiv, während der RSI auf eine Überverkaufssituation hinweist.

