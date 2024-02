Costco Wholesale Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Costco Wholesale-Aktie beträgt aktuell 46, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,6, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Costco Wholesale somit ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 34, was bedeutet, dass die Börse 34,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Costco Wholesale zahlt. Dies ist 7 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Beim Vergleich der Aktienkurse mit anderen Werten aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" stellt sich heraus, dass Costco Wholesale eine Rendite von 48,42 Prozent aufweist, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 104,63 Prozent, während Costco Wholesale mit 56,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Costco Wholesale eine Ausschüttung von 0,6 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,79 %) niedriger ist. Diese Differenz von 2,19 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".