Costco Wholesale Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Laut unserer Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Costco Wholesale auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Costco Wholesale diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Außerdem wurde die Analyse durch die Berücksichtigung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer "Schlecht" Bewertung auf Handelsebene führten. Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich Costco Wholesale daher als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Bewertung mit 5 Kaufempfehlungen, 2 neutralen Empfehlungen und 0 negativen Empfehlungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Costco Wholesale. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Costco Wholesale liegt bei 565 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -21,96 Prozent entspricht. Daher wird die Bewertung für die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Costco Wholesale beträgt derzeit 0,6 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, 2,79) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Costco Wholesale in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 45,06 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erzielte eine durchschnittliche Rendite von 1,71 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Costco Wholesale mit 43,35 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.