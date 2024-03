Costco Wholesale Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Costco Wholesale-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 587,77 USD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 747,96 USD, was einem Abstand von +27,25 Prozent entspricht, und erhält damit die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 693,58 USD, was einer Differenz von +7,84 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse zeigt 3 negative und 0 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Costco Wholesale-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -1,28 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +55,4 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch 9 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten bewerten die Costco Wholesale-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 5 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -24,46 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Costco Wholesale eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.