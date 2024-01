Costco Wholesale Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Costco Wholesale-Aktie wurde von insgesamt 10 Analysten bewertet, wobei 7 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht" waren. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben sich auf 570,43 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -17,01 Prozent vom letzten Schlusskurs (687,31 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Schlecht". Insgesamt erhält Costco Wholesale somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt keine Auffälligkeiten und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Costco Wholesale in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,62 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 33,2 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Costco Wholesale-Aktie mittlerweile auf 557,48 USD, während der aktuelle Kurs bei 687,31 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 626,65 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise ebenfalls ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Gut" bewertet.