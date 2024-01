Costco Wholesale Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Luxfer Holdings":

Die Stimmung für Costco Wholesale hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so die Analyse von Experten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Costco Wholesale eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 686,88 USD 21,95 Prozent über dem GD200 (563,27 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht bei 640,68 USD, was einem Abstand von +7,21 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Costco Wholesale-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Costco Wholesale als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,62 im Vergleich zum Branchen-KGV von 33,1, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Costco Wholesale-Aktie zeigen, dass 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 565,5 USD, was einem Abwärtspotential von -17,67 Prozent entspricht. Daher erhält Costco Wholesale ein "Schlecht"-Rating auf dieser Grundlage und insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.