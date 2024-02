Costco Wholesale Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Aktie von Costco Wholesale wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 565,5 USD hat die Aktie ein Abwärtspotenzial von -19,73 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Costco Wholesale eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Costco Wholesale beträgt 30,8, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Costco Wholesale im letzten Jahr eine Rendite von 45,06 Prozent erzielt, was jedoch 122,22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -5,93 Prozent, und Costco Wholesale liegt aktuell 50,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Costco Wholesale in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab auch 5 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.