Costco Wholesale Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Dividendenrendite von Costco Wholesale liegt bei 0,6 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt, was zu einer Differenz von -2,18 Prozent führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Costco Wholesale bei 567,38 USD verläuft, was eine positive Bewertung ergibt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs beträgt +24,16 Prozent. Auch im Vergleich zum 50-Tage Durchschnittskurs liegt die Aktie mit +8,43 Prozent im positiven Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Costco Wholesale liegt bei 30,8, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Costco Wholesale ist jedoch kaum vorhanden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Gut" vergeben.