Costco Wholesale Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung zu Costco Wholesale unter den Anlegern ist laut Analysten hauptsächlich negativ. Obwohl in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, erhält die Aktie insgesamt eine negative Einschätzung. Auch die Handelssignale deuten auf eine schlechte Bewertung hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt mit einem Wert von 34,62 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was sie als teuer erscheinen lässt. Die Analysten sind in ihrer Einschätzung geteilter Meinung, mit 7 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Bewertungen und keiner negativen Einschätzung. Auch das Kursziel der Analysten für Costco Wholesale liegt bei 570,43 USD, was einem prognostizierten Rückgang des Aktienkurses um 13,05 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,29 Prozent erzielt, was jedoch 127,34 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Im Branchenvergleich wird die Aktie daher insgesamt neutral bewertet.

