Costco Wholesale Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Costco Wholesale liegt bei 63,77, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,94 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Costco Wholesale-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit 547,66 USD um 18,81 Prozent vom aktuellen Kurs (650,65 USD) abweicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 601,02 USD, was einer Abweichung von +8,26 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie eine positive Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem positiven Rating bewertet.

Die Dividendenrendite der Costco Wholesale-Aktie beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0,71 Prozent und liegt damit 2,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, 2,79). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine negative Bewertung.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 34,62 und liegt damit 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) von 33. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält dementsprechend eine negative Bewertung.