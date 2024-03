Costco Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmung und das Interesse an Costco Wholesale in der Internet-Kommunikation haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Unsere Analyse ergab eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie aufgrund dieses Rückgangs. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Costco Wholesale eine Rendite von 0,6 Prozent auf, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Basierend auf dieser Information erhalten wir eine weitere "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costco Wholesale liegt derzeit bei 34. Dies bedeutet, dass die Börse 34,62 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 8 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 5 Bewertungen zeigt, dass 3 Analysten die Aktie als "Gut" und 2 als "Neutral" einstufen. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um -24,9 Prozent fallen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Costco Wholesale von den Analysten ein "Neutral"-Rating.