Costco Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Anlegerstimmung bei Costco Wholesale in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse wurde mit konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien angereichert, wobei 5 negative und 3 positive Signale festgestellt wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich eine "Schlecht" Empfehlung.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Costco Wholesale-Aktie ist "Gut". Insgesamt liegen 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 590 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von -19,71 Prozent bedeuten, da der aktuelle Preis bei 734,8 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Costco Wholesale im letzten Jahr eine Rendite von 66,47 Prozent erzielt, was 30,85 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -9,28 Prozent, und Costco Wholesale liegt aktuell 75,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Costco Wholesale liegt bei 49,1, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.