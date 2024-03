Costco Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Costco Wholesale hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 54,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -2,84 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Costco Wholesale im Branchenvergleich eine Outperformance von +56,96 Prozent erreicht hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 61,4 Prozent, und Costco Wholesale lag 7,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Costco Wholesale wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung erhält Costco Wholesale in diesem Punkt somit die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Costco Wholesale auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,6 % aus, was 2,22 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,82 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen für Costco Wholesale abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 590 USD, was einer möglichen Kursabnahme von -22,36 Prozent entspricht und somit einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Aktie von Costco Wholesale somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.